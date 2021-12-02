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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20211202/mezentsev-1761867827.html
Мезенцев: Белоруссия и РФ примут около 400 документов по интеграции
Мезенцев: Белоруссия и РФ примут около 400 документов по интеграции - РИА Новости, 02.12.2021
Мезенцев: Белоруссия и РФ примут около 400 документов по интеграции
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва примут около 400 документов в развитие союзных программ... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:44
2021-12-02T16:44
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
россия
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва примут около 400 документов в развитие союзных программ по углублению экономической интеграции.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции."Только при особом формате поддержки со стороны Парламентского собрания Союза Беларуси и России, при активном участии союзных парламентариев… возможно в самые кратчайшие сроки выйти на согласованные с правительствами обсуждения подходов к принятию разного уровня документов общим числом около 400", - сказал Мезенцев, выступая на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он обратил внимание на важность поступления предложений в этой области от парламентариев двух стран."Правительства Беларуси и России уже приступили к работе по формированию подходов по реализации 28 союзных программ, которые определяют иной масштаб, глубину взаимодействия (стран – ред.) в самых значимых сферах национальных экономик, чтобы единое экономическое пространство Союзного государства имело иные, более весомые, масштабные характеристики, чтобы конкурентоспособность единого научно-технологического, экономического потенциала (Союзного государства - ред.) стала выше, чтобы продукция находила сбыт на более широком числе внешних рынков", - сказал Мезенцев. Он отметил, что правительства двух стран в течение двух лет должны определить базовые положения экономической интеграции.Госсекретарь рассказал, что в центре внимания будут развитие малого и среднего предпринимательства, гармонизация денежно-кредитной политики, интеграция платежных систем, ядерной безопасности, регулирование транспортного рынка, формирование промышленной политики, устранение барьеров при поставках продукции, общие правила поддержки производств и продаж на союзном рынке и в третьи страны, единые правила доступа к госзакупкам, гармонизация трудового законодательства, соцподдержки населения и другие вопросы.Мезенцев отметил, что в скором времени должен быть разработан также проект основных направлений реализации договора о создании Союзного государства на период 2024-2028 годы. Проект этого документа вскоре будет подготовлен и должен быть подписан до 31 декабря 2023 года, добавил он.
https://ria.ru/20211202/byudzhet-1761840145.html
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белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия
16:44 02.12.2021
 

Мезенцев: Белоруссия и РФ примут около 400 документов по интеграции

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва примут около 400 документов в развитие союзных программ по углублению экономической интеграции.
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
15:31Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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"Только при особом формате поддержки со стороны Парламентского собрания Союза Беларуси и России, при активном участии союзных парламентариев… возможно в самые кратчайшие сроки выйти на согласованные с правительствами обсуждения подходов к принятию разного уровня документов общим числом около 400", - сказал Мезенцев, выступая на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он обратил внимание на важность поступления предложений в этой области от парламентариев двух стран.
"Правительства Беларуси и России уже приступили к работе по формированию подходов по реализации 28 союзных программ, которые определяют иной масштаб, глубину взаимодействия (стран – ред.) в самых значимых сферах национальных экономик, чтобы единое экономическое пространство Союзного государства имело иные, более весомые, масштабные характеристики, чтобы конкурентоспособность единого научно-технологического, экономического потенциала (Союзного государства - ред.) стала выше, чтобы продукция находила сбыт на более широком числе внешних рынков", - сказал Мезенцев. Он отметил, что правительства двух стран в течение двух лет должны определить базовые положения экономической интеграции.
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Госсекретарь рассказал, что в центре внимания будут развитие малого и среднего предпринимательства, гармонизация денежно-кредитной политики, интеграция платежных систем, ядерной безопасности, регулирование транспортного рынка, формирование промышленной политики, устранение барьеров при поставках продукции, общие правила поддержки производств и продаж на союзном рынке и в третьи страны, единые правила доступа к госзакупкам, гармонизация трудового законодательства, соцподдержки населения и другие вопросы.
Мезенцев отметил, что в скором времени должен быть разработан также проект основных направлений реализации договора о создании Союзного государства на период 2024-2028 годы. Проект этого документа вскоре будет подготовлен и должен быть подписан до 31 декабря 2023 года, добавил он.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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