https://ria.ru/20211202/mezentsev-1761867827.html

Мезенцев: Белоруссия и РФ примут около 400 документов по интеграции

Мезенцев: Белоруссия и РФ примут около 400 документов по интеграции - РИА Новости, 02.12.2021

Мезенцев: Белоруссия и РФ примут около 400 документов по интеграции

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва примут около 400 документов в развитие союзных программ... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:44

2021-12-02T16:44

2021-12-02T16:44

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

россия

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва примут около 400 документов в развитие союзных программ по углублению экономической интеграции.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции."Только при особом формате поддержки со стороны Парламентского собрания Союза Беларуси и России, при активном участии союзных парламентариев… возможно в самые кратчайшие сроки выйти на согласованные с правительствами обсуждения подходов к принятию разного уровня документов общим числом около 400", - сказал Мезенцев, выступая на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он обратил внимание на важность поступления предложений в этой области от парламентариев двух стран."Правительства Беларуси и России уже приступили к работе по формированию подходов по реализации 28 союзных программ, которые определяют иной масштаб, глубину взаимодействия (стран – ред.) в самых значимых сферах национальных экономик, чтобы единое экономическое пространство Союзного государства имело иные, более весомые, масштабные характеристики, чтобы конкурентоспособность единого научно-технологического, экономического потенциала (Союзного государства - ред.) стала выше, чтобы продукция находила сбыт на более широком числе внешних рынков", - сказал Мезенцев. Он отметил, что правительства двух стран в течение двух лет должны определить базовые положения экономической интеграции.Госсекретарь рассказал, что в центре внимания будут развитие малого и среднего предпринимательства, гармонизация денежно-кредитной политики, интеграция платежных систем, ядерной безопасности, регулирование транспортного рынка, формирование промышленной политики, устранение барьеров при поставках продукции, общие правила поддержки производств и продаж на союзном рынке и в третьи страны, единые правила доступа к госзакупкам, гармонизация трудового законодательства, соцподдержки населения и другие вопросы.Мезенцев отметил, что в скором времени должен быть разработан также проект основных направлений реализации договора о создании Союзного государства на период 2024-2028 годы. Проект этого документа вскоре будет подготовлен и должен быть подписан до 31 декабря 2023 года, добавил он.

https://ria.ru/20211202/byudzhet-1761840145.html

https://ria.ru/20211202/andreychenko-1761837951.html

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белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия