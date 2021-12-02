https://ria.ru/20211202/metro-1761791900.html
Система распознавания лиц в метро Москвы выявила 380 потерявшихся людей
Система распознавания лиц в метро Москвы выявила 380 потерявшихся людей - РИА Новости, 02.12.2021
Система распознавания лиц в метро Москвы выявила 380 потерявшихся людей
Система распознавания лиц в метро Москвы с начала года помогла найти 380 потерявшихся людей, в том числе 89 детей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:33
2021-12-02T12:33
2021-12-02T12:33
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Система распознавания лиц в метро Москвы с начала года помогла найти 380 потерявшихся людей, в том числе 89 детей, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова."Важно, что на рынке ценятся именно российские разработчики. И мы рады, что ПО для систем распознавания в Москве сделано нашими ИТ-компаниями. За биометрией будущее еще и потому, что эти технологии помогают искать людей. В метро система распознавания лиц "Сфера" позволила выявить уже более 2520 граждан, находящихся в федеральном розыске. Найдено также 380 потерявшихся людей, в том числе 89 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Сфера" уже заслужила премию "Транспортная безопасность России – 2021"."Масштабное внедрение биометрии в разных областях — вопрос времени. Технология будет становиться привычнее и понятнее, поэтому все больше людей оценят удобство и скорость современных способов идентификации", - дополняется в сообщении.
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общество, технологии, москва, метро, россия
Система распознавания лиц в метро Москвы выявила 380 потерявшихся людей
Система распознавания лиц в метро Москвы помогла найти 380 потерявшихся людей