https://ria.ru/20211202/merkel-1761933225.html

Меркель обратилась с прощальными словами к армии

Меркель обратилась с прощальными словами к армии - РИА Новости, 02.12.2021

Меркель обратилась с прощальными словами к армии

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на торжественной церемонии бундесвера по случаю ее скорого ухода в отставку призвала сохранять доверие в политике, пожелала... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:44

2021-12-02T22:44

2021-12-02T23:33

в мире

германия

ангела меркель

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757822653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21fb163a49a9234bb81ffd4662d7c9bb.jpg

БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на торжественной церемонии бундесвера по случаю ее скорого ухода в отставку призвала сохранять доверие в политике, пожелала успехов преемнику Олафу Шольцу и рекомендовала всем работать "с радостью в сердце".В четверг вечером бундесвер во дворе министерства обороны провел традиционную торжественную церемонию "Большая вечерняя заря", которые проводятся по различным поводам, в том числе для проводов высокопоставленных политиков. Меркель выступила перед военными с речью, затем военнослужащие промаршировали с факелами, исполнив несколько музыкальных номеров, в том числе "по заказу" Меркель хит 1974 года "Ты забыл цветную плёнку", который исполняла восточногерманская панк-певица Нина Хаген."Когда я сегодня стою перед вами, я чувствую благодарность и смиренность. Смиренность перед должностью (федерального канцлера), которую я так долго занимала, благодарность за доверие, которое я прочувствовала. Доверие - важнейший капитал в политике. Это совершенно не что-то само собой разумеющееся, и за это я благодарю вас от всего сердца", - заявила Меркель.Она также поблагодарила тех, кто борется с пандемией, прежде всего, врачей, волонтеров, напомнив, что всего несколько часов назад проводила совещание с главами регионов по теме коронавируса."Сегодня днем я проводила совещание с премьер-министрами (федеральных) земель по пандемии, а сейчас, спустя несколько часов, я в этой торжественной обстановке, спустя 16 лет в качестве канцлера прощаюсь с вами. Вряд ли что-то другое, как не эти обстоятельства, покажет, в какое невероятное время мы живем. Эти 16 лет в качестве в качестве канцлера были полны событиями и полны вызовами. Они были вызовом для меня как политика, так и как для человека. Но в то же время благодаря им я ощущала себя реализованной", - заявила политик.По ее словам, последние два года пандемии "как в увеличительном стекле показали, какое большое значение имеют доверие к политике, к науке и общественному дискурсу, но также и то, какими хрупкими они могут быть"."Наша демократия живет за счет способности к взаимной критике и корректировке собственного поведения. Она живет за счет постоянного уравновешивания (различных) интересов и за счет уважения друг другу, солидарности и доверия, доверия к фактам, и за счет того, что там, где отрицаются научные данные, где распространяются конспирологические теории и ненависть, громко звучит протест. Наша демократия также живет за счет того, что везде, где ненависть и насилие рассматриваются как легитимное средство продвижения своих интересов, наша толерантность должна обозначать свои границы", - заявила Меркель.Она также вспомнила кризисы, которые выпали на ее время в должности, такие как финансовый кризис 2008 года, миграционный кризис 2015 года. По ее словам, эти кризисы показали, насколько Германия зависит от других стран и международных институтов для преодоления современных вызовов. Такое сотрудничество Германии потребуется в борьбе с изменением климата, цифровизации и миграции, добавила Меркель. "Я хочу призвать к тому, чтобы в будущем пытаться смотреть на мир глазами других, принимать во внимание порой неудобные и противоположные взгляды других, выступать за определение общих интересов", - завещала и.о. канцлера.Меркель поблагодарила коллег по правительству, в бундестаге и бундесрате за совместную работу, а также ближайших союзников и семью за поддержку. Кроме того, Меркель пожелала своему вице-канцлеру и преемнику на посту канцлера Олафу Шольцу и его правительству "всего-всего наилучшего, ни пуха, ни пера и успехов"."Я убеждена, что в будущем все и далее будет удаваться, если мы не будем поддаваться унынию, зависти, пессимизму, а будем с радостью в сердце работать. Во всяком случае я всегда придерживалась такого подхода, живя в ГДР, и уж тем более (считаю это верным) в условиях свободы. Именно эту радость в сердце я желаю нам всем и в переносном смысле нашей стране в будущем", - заключила Меркель.

https://ria.ru/20211124/sholts-1760580442.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц