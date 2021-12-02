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Меркель объяснила выбор песни для церемонии прощания с должностью канцлера
Меркель объяснила выбор песни для церемонии прощания с должностью канцлера - РИА Новости, 02.12.2021
Меркель объяснила выбор песни для церемонии прощания с должностью канцлера
И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему выбрала аккомпанементом для прощальной церемонии песню восточногерманской панк-исполнительницы Нины Хаген,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:41
2021-12-02T17:41
в мире
германия
ангела меркель
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему выбрала аккомпанементом для прощальной церемонии песню восточногерманской панк-исполнительницы Нины Хаген, которая считается "крестной матерью" немецкой панк-музыки.Позже в четверг состоится церемония "Большая вечерняя заря" в министерстве обороны. Красочную церемонию солдаты проводят по особым случаям, в том числе для торжественных проводов высокопоставленных политиков. Они по традиции могут "заказывать" песни для исполнения в ходе церемонии. Меркель выбрала восточногерманский хит 1974 года "Ты забыл цветную плёнку", который исполняла Нина Хаген."Эта песня была ярким моментом моей молодости, которая, как известно, прошла в ГДР, и песня родом из ГДР. И по случайному совпадению действие песни происходит в регионе, который был моим избирательным округом (в песне упоминается остров Хиддензее на севере федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где находился избирательный округ Меркель - ред.). В этом смысле все идеально сходится", - заявила Меркель в четверг на пресс-конференции по итогам совещания с главами регионов ФРГ по коронавирусу.
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в мире, германия, ангела меркель
17:41 02.12.2021
 
Меркель объяснила выбор песни для церемонии прощания с должностью канцлера

И.о. канцлера Германии Меркель назвала песню Хаген ярким моментом своей молодости

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель с уведомлением об отставке
Канцлер Германии Ангела Меркель с уведомлением об отставке - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему выбрала аккомпанементом для прощальной церемонии песню восточногерманской панк-исполнительницы Нины Хаген, которая считается "крестной матерью" немецкой панк-музыки.
Позже в четверг состоится церемония "Большая вечерняя заря" в министерстве обороны. Красочную церемонию солдаты проводят по особым случаям, в том числе для торжественных проводов высокопоставленных политиков. Они по традиции могут "заказывать" песни для исполнения в ходе церемонии. Меркель выбрала восточногерманский хит 1974 года "Ты забыл цветную плёнку", который исполняла Нина Хаген.
"Эта песня была ярким моментом моей молодости, которая, как известно, прошла в ГДР, и песня родом из ГДР. И по случайному совпадению действие песни происходит в регионе, который был моим избирательным округом (в песне упоминается остров Хиддензее на севере федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где находился избирательный округ Меркель - ред.). В этом смысле все идеально сходится", - заявила Меркель в четверг на пресс-конференции по итогам совещания с главами регионов ФРГ по коронавирусу.
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