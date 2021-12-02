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Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы"

Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы" - РИА Новости, 02.12.2021

Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы"

На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures разместили новый трейлер четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица". Сиквел получил название... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:07

2021-12-02T13:07

2021-12-02T13:07

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures разместили новый трейлер четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица". Сиквел получил название "Матрица: Воскрешение". В ролике создатели картины отправляют зрителей в быстрое путешествие по прошлому и будущему Матриц, накладывая кадры из предыдущих фильмов на новый. "Дежавю — это обычно сбой в Матрице", — произносит голос на заднем плане и напоминает, что такое "случается, когда они что-то меняют".Трейлер еще больше путает и интригует. Но найти ответы удастся скоро. Премьера "Матрицы: Воскрешение" состоится в российских кинотеатрах 16 декабря.Зрители снова увидят Нео, он же Томас Андерсон, в исполнении Киану Ривза, а также его подругу Тринити (Кэрри-Энн Мосс). Они оба будут вспоминать и разбираться в том, что с ними произошло. В этом им поможет молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II). Вместе с ними в фильме также появятся Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф и другие.Последняя "Матрица. Революция" вышла в 2003 году. Тогда режиссеры положили конец битве между людьми и машинами. Несмотря на это, спустя несколько лет режиссер Лана Вачовски вернулась в научно-фантастический мир, который когда-то создала вместе со своей сестрой Лилли.

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новости культуры, кино и сериалы, лана вачовски, киану ривз