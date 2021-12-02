Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/matrix-1761761884.html
Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы"
Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы" - РИА Новости, 02.12.2021
Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы"
На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures разместили новый трейлер четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица". Сиквел получил название... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:07
2021-12-02T13:07
культура
новости культуры
кино и сериалы
лана вачовски
киану ривз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761761240_1281:0:4922:2048_1920x0_80_0_0_7573378043a96306ec427bb8282dcaad.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures разместили новый трейлер четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица". Сиквел получил название "Матрица: Воскрешение". В ролике создатели картины отправляют зрителей в быстрое путешествие по прошлому и будущему Матриц, накладывая кадры из предыдущих фильмов на новый. "Дежавю — это обычно сбой в Матрице", — произносит голос на заднем плане и напоминает, что такое "случается, когда они что-то меняют".Трейлер еще больше путает и интригует. Но найти ответы удастся скоро. Премьера "Матрицы: Воскрешение" состоится в российских кинотеатрах 16 декабря.Зрители снова увидят Нео, он же Томас Андерсон, в исполнении Киану Ривза, а также его подругу Тринити (Кэрри-Энн Мосс). Они оба будут вспоминать и разбираться в том, что с ними произошло. В этом им поможет молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II). Вместе с ними в фильме также появятся Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф и другие.Последняя "Матрица. Революция" вышла в 2003 году. Тогда режиссеры положили конец битве между людьми и машинами. Несмотря на это, спустя несколько лет режиссер Лана Вачовски вернулась в научно-фантастический мир, который когда-то создала вместе со своей сестрой Лилли.
https://ria.ru/20211022/matrix-1755546128.html
https://ria.ru/20210617/matrix4-1737410164.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761761240_1831:0:4562:2048_1920x0_80_0_0_14290867a8efc42ebb7c1520c589129b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, лана вачовски, киану ривз
13:07 02.12.2021
 
Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы"

Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures разместили новый трейлер четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица". Сиквел получил название "Матрица: Воскрешение".
В ролике создатели картины отправляют зрителей в быстрое путешествие по прошлому и будущему Матриц, накладывая кадры из предыдущих фильмов на новый. "Дежавю — это обычно сбой в Матрице", — произносит голос на заднем плане и напоминает, что такое "случается, когда они что-то меняют".
Трейлер еще больше путает и интригует. Но найти ответы удастся скоро. Премьера "Матрицы: Воскрешение" состоится в российских кинотеатрах 16 декабря.
Кадр из фильма Матрица
22 октября, 00:45Культура
Боевику "Матрица: Воскрешение" присвоили в прокате "взрослый" рейтинг
Зрители снова увидят Нео, он же Томас Андерсон, в исполнении Киану Ривза, а также его подругу Тринити (Кэрри-Энн Мосс). Они оба будут вспоминать и разбираться в том, что с ними произошло. В этом им поможет молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II).
Вместе с ними в фильме также появятся Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф и другие.
Последняя "Матрица. Революция" вышла в 2003 году. Тогда режиссеры положили конец битве между людьми и машинами. Несмотря на это, спустя несколько лет режиссер Лана Вачовски вернулась в научно-фантастический мир, который когда-то создала вместе со своей сестрой Лилли.
Кадр из фильма Матрица
17 июня, 17:52Культура
В Сети появился первый отзыв о "Матрице 4"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЛана ВачовскиКиану Ривз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии