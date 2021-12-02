https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761896762.html

Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба

Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба - РИА Новости, 03.12.2021

Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба

Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым сжег все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию враждебной к... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-02T18:15

2021-12-02T18:15

2021-12-03T02:34

в мире

украина

белоруссия

республика крым

александр лукашенко

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b19263649691d6acb476bf18609c7711.jpg

КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым сжег все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию враждебной к ней, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины", - сказал Кулеба в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", опубликованном в четверг на сайте посольства Украины в Латвии.

https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761702895.html

украина

белоруссия

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, республика крым, александр лукашенко, дмитрий кулеба, россия