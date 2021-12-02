https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761896762.html
Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба
Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба - РИА Новости, 03.12.2021
Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба
Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым сжег все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию враждебной к... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-02T18:15
2021-12-02T18:15
2021-12-03T02:34
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым сжег все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию враждебной к ней, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины", - сказал Кулеба в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", опубликованном в четверг на сайте посольства Украины в Латвии.
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в мире, украина, белоруссия, республика крым, александр лукашенко, дмитрий кулеба, россия
18:15 02.12.2021 (обновлено: 02:34 03.12.2021)
Лукашенко сжег мосты, заявив о желании посетить Крым, заявил Кулеба
Глава МИД Кулеба: Лукашенко сделал Белоруссию врагом Украины, пожелав посетить Крым