Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761772947.html
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует с российским коллегой Владимиром Путиным в конце декабря обсудить текущие события и определить... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:18
2021-12-02T12:39
владимир путин
александр лукашенко
в мире
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588054_0:296:2904:1930_1920x0_80_0_0_c88d97e2dc097510571e6740d0c588f2.jpg
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует с российским коллегой Владимиром Путиным в конце декабря обсудить текущие события и определить планы на предстоящий год."Что касается президента России. Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты - то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Он не исключил, что к этому разговору присоединятся и другие главы государств постсоветского пространства.
https://ria.ru/20211104/zasedanie-1757746824.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588054_199:0:2904:2029_1920x0_80_0_0_3265199e31d381066b341bb3720d2482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, россия
11:18 02.12.2021 (обновлено: 12:39 02.12.2021)
 
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года

Президент Лукашенко в конце декабря обсудит с Путиным текущие события и планы на 2022 год

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует с российским коллегой Владимиром Путиным в конце декабря обсудить текущие события и определить планы на предстоящий год.
"Что касается президента России. Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты - то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Он не исключил, что к этому разговору присоединятся и другие главы государств постсоветского пространства.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 20:58Союзное государство
Путин и Лукашенко оценили решения заседания госсовета Союзного государства
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
23:33Байден пообещал не допустить шатдауна
Лента новостейМолния
"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в ЛиберииБайден пообещал не допустить шатдауна