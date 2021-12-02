https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761772947.html

Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года

Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует с российским коллегой Владимиром Путиным в конце декабря обсудить текущие события и определить... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:18

2021-12-02T11:18

2021-12-02T12:39

владимир путин

александр лукашенко

в мире

белоруссия

вячеслав володин

госдума рф

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует с российским коллегой Владимиром Путиным в конце декабря обсудить текущие события и определить планы на предстоящий год."Что касается президента России. Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты - то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Он не исключил, что к этому разговору присоединятся и другие главы государств постсоветского пространства.

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владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, россия