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Большинство госпитализированных с "Листвяжной" готовятся к выписке
Большинство госпитализированных с "Листвяжной" готовятся к выписке - РИА Новости, 02.12.2021
Большинство госпитализированных с "Листвяжной" готовятся к выписке
В больницах после ЧП на шахте "Листвяжная" остаются 16 человек, один - в состоянии средней тяжести, большая часть пострадавших к завтрашнему дню будут выписаны, РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:10
2021-12-02T15:10
2021-12-02T15:20
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
владимир путин
здоровье - общество
сергей цивилев
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В больницах после ЧП на шахте "Листвяжная" остаются 16 человек, один - в состоянии средней тяжести, большая часть пострадавших к завтрашнему дню будут выписаны, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в режиме видеоконференции, он попросил Цивилева доложить о ситуации на "Листвяжной"."Из пострадавших на сегодня в больнице находятся 16 человек, один средней тяжести. К завтрашнему дню большая часть пострадавших будет выписана из больницы. Серьезных проблем со здоровьем нет, медицинская помощь дополнительная не требуется", - доложил Цивилев.
https://ria.ru/20211130/postradavshie-1761379915.html
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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, владимир путин, здоровье - общество, сергей цивилев, россия
15:10 02.12.2021 (обновлено: 15:20 02.12.2021)
Большинство госпитализированных с "Листвяжной" готовятся к выписке
Губернатор Кузбасса Цивилев: большинство пострадавших на "Листвяжной" готовятся к выписке