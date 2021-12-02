https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761835132.html

Большинство госпитализированных с "Листвяжной" готовятся к выписке

Большинство госпитализированных с "Листвяжной" готовятся к выписке - РИА Новости, 02.12.2021

Большинство госпитализированных с "Листвяжной" готовятся к выписке

В больницах после ЧП на шахте "Листвяжная" остаются 16 человек, один - в состоянии средней тяжести, большая часть пострадавших к завтрашнему дню будут выписаны, РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:10

2021-12-02T15:10

2021-12-02T15:20

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

владимир путин

здоровье - общество

сергей цивилев

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В больницах после ЧП на шахте "Листвяжная" остаются 16 человек, один - в состоянии средней тяжести, большая часть пострадавших к завтрашнему дню будут выписаны, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в режиме видеоконференции, он попросил Цивилева доложить о ситуации на "Листвяжной"."Из пострадавших на сегодня в больнице находятся 16 человек, один средней тяжести. К завтрашнему дню большая часть пострадавших будет выписана из больницы. Серьезных проблем со здоровьем нет, медицинская помощь дополнительная не требуется", - доложил Цивилев.

https://ria.ru/20211130/postradavshie-1761379915.html

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, владимир путин, здоровье - общество, сергей цивилев, россия