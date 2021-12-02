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Путин назвал аварию на "Листвяжной" общей болью для Кузбасса и всей России

Путин назвал аварию на "Листвяжной" общей болью для Кузбасса и всей России - РИА Новости, 02.12.2021

Путин назвал аварию на "Листвяжной" общей болью для Кузбасса и всей России

Трагедия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - общая беда и боль и для Кузбасса, и всей России, заявил президент России Владимир Путин на совещании... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:03

2021-12-02T15:03

2021-12-02T15:12

кемерово

россия

происшествия

кемеровская область

владимир путин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трагедия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - общая беда и боль и для Кузбасса, и всей России, заявил президент России Владимир Путин на совещании ситуации в угольной отрасли Кузбасса."Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте "Листвяжная" погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

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кемеровская область

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