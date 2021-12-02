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В Кузбассе возобновили поисковые работы в шахте "Листвяжная"

В Кузбассе возобновили поисковые работы в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

В Кузбассе возобновили поисковые работы в шахте "Листвяжная"

Поисковые работы в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возобновлены, обстановка с газом стабилизировалась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:09

2021-12-02T11:09

2021-12-02T11:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Поисковые работы в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возобновлены, обстановка с газом стабилизировалась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что газовая обстановка в шахте стабилизировалась."Для обеспечения безопасного доступа в шахту спасатели проводили откачку воды из водосборника главного водоотлива, проводили работу по бурению скважин и подаче газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы", - добавил представитель ведомства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

россия

кемеровская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область