https://ria.ru/20211202/lavrov-1761911903.html

Лавров резко высказался о захвате дипсобственности России в США

Лавров резко высказался о захвате дипсобственности России в США - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров резко высказался о захвате дипсобственности России в США

Захват американцами дипсобственности России в США и контроль над ней абсолютно неприемлемы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:29

2021-12-02T19:29

2021-12-02T19:31

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Захват американцами дипсобственности России в США и контроль над ней абсолютно неприемлемы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что российских представителей не пускают "как владельцев на территорию этих объектов, чтобы посмотреть, что там сейчас происходит".Министр выразил надежду, "что все-таки дойдет до наших американских коллег, что не в их, не в наших интересах продолжать подобную ситуацию (с диппредставительствами - ред.)".Глава МИД РФ Сергей Ларов сообщил, что консультации с США по дипломатической собственности могут пройти до конца года или в начале следующего."Действительно, экспертные консультации по договоренности президентов, которая в Женеве в июне состоялась, начались, они продолжаются. Запланирован очередной раунд либо в конце этого года, либо в самом начале следующего", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761909271.html

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761898226.html

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в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, сергей лавров, энтони блинкен, стокгольм, россия