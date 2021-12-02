19:29 02.12.2021 (обновлено: 19:31 02.12.2021)
Лавров резко высказался о захвате дипсобственности России в США
Министр иностранных дел Лавров: захват дипсобственности России в США абсолютно неприемлем
© AP Photo / Alexander F. YuanВъезд в жилой комплекс в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющийся дипсобственностью РФ
© AP Photo / Alexander F. Yuan
СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Захват американцами дипсобственности России в США и контроль над ней абсолютно неприемлемы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Абсолютно неприемлемо и нарушает все мыслимые дипломатические каноны и конвенции то, что американцы захватили и держат под контролем нашу дипломатическую собственность", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Он добавил, что российских представителей не пускают "как владельцев на территорию этих объектов, чтобы посмотреть, что там сейчас происходит".
Министр выразил надежду, "что все-таки дойдет до наших американских коллег, что не в их, не в наших интересах продолжать подобную ситуацию (с диппредставительствами - ред.)".
Глава МИД РФ Сергей Ларов сообщил, что консультации с США по дипломатической собственности могут пройти до конца года или в начале следующего.
"Действительно, экспертные консультации по договоренности президентов, которая в Женеве в июне состоялась, начались, они продолжаются. Запланирован очередной раунд либо в конце этого года, либо в самом начале следующего", - сказал Лавров на пресс-конференции.