https://ria.ru/20211202/lavrov-1761909826.html

Лавров поддержал идею привлечь США к урегулированию ситуации на Украине

Лавров поддержал идею привлечь США к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров поддержал идею привлечь США к урегулированию ситуации на Украине

Нужно использовать возможности США для урегулирования ситуации на Украине, учитывая, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на режим в Киеве, заявил... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:14

2021-12-02T19:14

2021-12-02T20:27

в мире

сша

россия

украина

сергей лавров

минские соглашения

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек — РИА Новости. Нужно использовать возможности США для урегулирования ситуации на Украине, учитывая, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на режим в Киеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции на полях совещания глав МИД ОБСЕ в Стокгольме.Он отметил, что во время двусторонних переговоров ему пришлось разъяснять суть этих соглашений госсекретарю США Энтони Блинкену, который ранее на встрече глав МИД ОБСЕ "стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей".Лавров подчеркнул, что Москва готова к любым контактам по урегулированию на Украине, в том числе с США, и не уходит от них, но нужно понимать, в чем их цель.По словам министра, российская делегация распространила текст минских соглашений, резолюции СБ ООН и другие документы среди участников совещания, чтобы партнеры внимательно их прочитали, прежде, чем в следующий раз комментировать "украинские дела"."Тогда, наверное, у многих все-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять", — заключил глава российской дипломатии.Как в свою очередь заявил Блинкен по итогам переговоров с Лавровым, США по-прежнему считают минские соглашения "лучшим путем для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины".При этом накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, но США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта.

https://ria.ru/20211202/ukraina-1761843078.html

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, минские соглашения