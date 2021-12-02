19:14 02.12.2021 (обновлено: 20:27 02.12.2021)
Лавров поддержал идею привлечь США к урегулированию ситуации на Украине
Глава МИД России Лавров: США готовы помогать выполнению Минских соглашений
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© Пресс-служба МИД РФ
СТОКГОЛЬМ, 2 дек — РИА Новости. Нужно использовать возможности США для урегулирования ситуации на Украине, учитывая, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на режим в Киеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции на полях совещания глав МИД ОБСЕ в Стокгольме.
"Они (США. — Прим. ред.) говорят, что они не претендуют на подрыв или расширение нормандского формата, но хотели бы свои двусторонние возможности в контактах с участниками процесса использовать. Пожалуйста, мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия. Основы могут быть только одни — это Минские договоренности в их прямом толковании, там даже толковать не надо, надо просто их прочесть и делать то, что там записано", — сказал глава МИД.
Он отметил, что во время двусторонних переговоров ему пришлось разъяснять суть этих соглашений госсекретарю США Энтони Блинкену, который ранее на встрече глав МИД ОБСЕ "стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей".
Лавров подчеркнул, что Москва готова к любым контактам по урегулированию на Украине, в том числе с США, и не уходит от них, но нужно понимать, в чем их цель.
По словам министра, российская делегация распространила текст минских соглашений, резолюции СБ ООН и другие документы среди участников совещания, чтобы партнеры внимательно их прочитали, прежде, чем в следующий раз комментировать "украинские дела".
"Тогда, наверное, у многих все-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять", — заключил глава российской дипломатии.
Как в свою очередь заявил Блинкен по итогам переговоров с Лавровым, США по-прежнему считают минские соглашения "лучшим путем для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины".
При этом накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, но США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта.