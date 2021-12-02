https://ria.ru/20211202/lavrov-1761909271.html

Лавров назвал угрозу Нуланд ввести новые санкции тупиковым путем

Лавров назвал угрозу Нуланд ввести новые санкции тупиковым путем - РИА Новости, 03.12.2021

Лавров назвал угрозу Нуланд ввести новые санкции тупиковым путем

Угрозы США ввести против России настолько жесткие санкции, которых раньше не было, говорят о том, что Запад абсолютно утратил культуру диалога, заявил глава МИД РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-02T19:12

2021-12-02T19:12

2021-12-03T02:29

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виктория нуланд

сергей лавров

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Угрозы США ввести против России настолько жесткие санкции, которых раньше не было, говорят о том, что Запад абсолютно утратил культуру диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.Комментируя заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что США могут ввести против России такие санкции, которых никогда раньше не было, Лавров с усмешкой отметил: "Ну, вы же знаете, что все бывает когда-то в первый раз"."До этого тоже были санкции, которых раньше не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса, способность коллективно искать баланс интересов - чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Россия отреагирует, если США введут новые санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать. Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать на что решится Запад, грозя какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер. Я надеюсь, что это отражает не прискорбный факт, что западники утратили способности вести переговоры, а что просто им пока русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации и заниматься тем, ради чего ОБСЕ создавалась", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761898226.html

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в мире, сша, москва, россия, виктория нуланд, сергей лавров