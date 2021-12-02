https://ria.ru/20211202/lavrov-1761908011.html

Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений

Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном разъяснил ему суть минских соглашений. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:05

2021-12-02T19:05

2021-12-02T19:44

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном разъяснил ему суть минских соглашений.Министр отметил, что разговор с госсекретарем был "достаточно профессиональным", однако отдельные вопросы требовали дополнительного пояснения. Лавров напомнил, что в ходе общеминистерской дискуссии Блинкен "стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей", включая "соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, прекращения экономического вмешательства"."Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал Лавров на пресс- конференции."Вот эта вот одержимость стремлением завязать все минские договоренности на действии и поведении России, она присутствует у всех натовских стран. То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует", - добавил министр.

https://ria.ru/20211202/ugrozy-1761857511.html

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в мире, россия, киев, сша, сергей лавров, энтони блинкен