https://ria.ru/20211202/lavrov-1761908011.html
Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений
Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном разъяснил ему суть минских соглашений. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:05
2021-12-02T19:05
2021-12-02T19:44
в мире
россия
киев
сша
сергей лавров
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843545_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_363d02cc17cf2542ce091f8a54965bf2.jpg
СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном разъяснил ему суть минских соглашений.Министр отметил, что разговор с госсекретарем был "достаточно профессиональным", однако отдельные вопросы требовали дополнительного пояснения. Лавров напомнил, что в ходе общеминистерской дискуссии Блинкен "стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей", включая "соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, прекращения экономического вмешательства"."Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал Лавров на пресс- конференции."Вот эта вот одержимость стремлением завязать все минские договоренности на действии и поведении России, она присутствует у всех натовских стран. То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует", - добавил министр.
https://ria.ru/20211202/ugrozy-1761857511.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843545_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_e4a61bbdaf24151b4bea3ed7e8fb8063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, сергей лавров, энтони блинкен
19:05 02.12.2021 (обновлено: 19:44 02.12.2021)
Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений
Глава МИД России Лавров объяснил Блинкену суть Минских соглашений