https://ria.ru/20211202/lavrov-1761905883.html

Лавров предостерег от разрушения безопасности в Евроатлантическом регионе

Лавров предостерег от разрушения безопасности в Евроатлантическом регионе - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров предостерег от разрушения безопасности в Евроатлантическом регионе

Военная безопасность в Евроатлантическом регионе продолжает разрушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:58

2021-12-02T18:58

2021-12-02T19:23

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Военная безопасность в Евроатлантическом регионе продолжает разрушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается военной безопасности в Евроатлантическом регионе - она продолжает разрушаться. Остался только один договор между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений. И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор по открытому небу были по сути дела разорваны нашими американскими коллегами", - сказал Лавров на пресс-конференции.По его словам, у всех это вызывает озабоченность, но мало кто решается указать на истинные причины такой ситуации - лишь выражают сожаление.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761822886.html

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в мире, сша, сергей лавров, россия