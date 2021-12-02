https://ria.ru/20211202/lavrov-1761905883.html
Лавров предостерег от разрушения безопасности в Евроатлантическом регионе
Лавров предостерег от разрушения безопасности в Евроатлантическом регионе - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров предостерег от разрушения безопасности в Евроатлантическом регионе
Военная безопасность в Евроатлантическом регионе продолжает разрушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:58
2021-12-02T18:58
2021-12-02T19:23
в мире
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россия
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Военная безопасность в Евроатлантическом регионе продолжает разрушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается военной безопасности в Евроатлантическом регионе - она продолжает разрушаться. Остался только один договор между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений. И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор по открытому небу были по сути дела разорваны нашими американскими коллегами", - сказал Лавров на пресс-конференции.По его словам, у всех это вызывает озабоченность, но мало кто решается указать на истинные причины такой ситуации - лишь выражают сожаление.
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в мире, сша, сергей лавров, россия
18:58 02.12.2021 (обновлено: 19:23 02.12.2021)
Лавров предостерег от разрушения безопасности в Евроатлантическом регионе
Глава МИД России Лавров: безопасность в Евроатлантическом регионе продолжает разрушаться