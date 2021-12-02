https://ria.ru/20211202/lavrov-1761873503.html
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил своего американского коллегу Энтони Блинкена о... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:01
2021-12-02T17:01
2021-12-02T18:16
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил своего американского коллегу Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в политические игры США."Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ, будут иметь самые серьезные последствия", - говорится в заявлении министерства.В ведомстве отметили, что эти действия повлекут за собой ответный меры для сохранения военно-стратегического баланса.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что Украина только партнер альянса, но не его член, то есть она может рассчитывать на всестороннюю поддержку без гарантий безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По Уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761867553.html
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в мире, украина, сша, сергей лавров, россия, стокгольм (город), нато, обсе, ситуация в днр и лнр
17:01 02.12.2021 (обновлено: 18:16 02.12.2021)
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры
Глава МИД Лавров: втягивание Украины в геополитические игры США будет иметь последствия