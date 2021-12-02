Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761873503.html
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил своего американского коллегу Энтони Блинкена о... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:01
2021-12-02T18:16
в мире
украина
сша
сергей лавров
россия
стокгольм (город)
нато
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843545_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_363d02cc17cf2542ce091f8a54965bf2.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил своего американского коллегу Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в политические игры США."Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ, будут иметь самые серьезные последствия", - говорится в заявлении министерства.В ведомстве отметили, что эти действия повлекут за собой ответный меры для сохранения военно-стратегического баланса.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что Украина только партнер альянса, но не его член, то есть она может рассчитывать на всестороннюю поддержку без гарантий безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По Уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761867553.html
https://ria.ru/20211202/ucheniya-1761766029.html
украина
сша
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843545_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_e4a61bbdaf24151b4bea3ed7e8fb8063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, сергей лавров, россия, стокгольм (город), нато, обсе, ситуация в днр и лнр
17:01 02.12.2021 (обновлено: 18:16 02.12.2021)
 
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры

Глава МИД Лавров: втягивание Украины в геополитические игры США будет иметь последствия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил своего американского коллегу Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в политические игры США.
"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ, будут иметь самые серьезные последствия", - говорится в заявлении министерства.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
16:43
Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины
В ведомстве отметили, что эти действия повлекут за собой ответный меры для сохранения военно-стратегического баланса.
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что Украина только партнер альянса, но не его член, то есть она может рассчитывать на всестороннюю поддержку без гарантий безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.
Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По Уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
10:50
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
 
В миреУкраинаСШАСергей ЛавровРоссияСтокгольм (город)НАТООБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
23:33Байден пообещал не допустить шатдауна
Лента новостейМолния
"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в ЛиберииБайден пообещал не допустить шатдауна