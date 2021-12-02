Блинкен заявил Лаврову о "цене" для России в случае вторжения на Украину
Госсекретарь США Блинкен заявил Лаврову о "цене" для России в случае вторжения на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшейся в Стокгольме встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США и их союзники готовы заставить Россию заплатить "значительную цену", если та пойдет по пути военной эскалации в отношении Украины, сообщил в четверг госдепартамент.
"Госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации, США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену. Госсекретарь и министр иностранных дел РФ также отметили важность продолжения координации по вопросам, касающимся двухсторонних отношений, и тех, где наши интересы совпадают – включая блокирование возможностей для Ирана заполучить ядерное оружие", - говорится в письменном заявлении госдепа США.
В нем также отмечается, что в ходе состоявшейся встречи Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Кавказе. Глава американского дипведомства поприветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана, указали в госдепе США.
"Кроме того, госсекретарь поднял вопрос о несправедливом содержании под стражей Пола Уилана и Тревора Рида, а также подчеркнул приоритетный характер их скорейшего освобождения", - добавили в американском дипведомстве.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.