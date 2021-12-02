https://ria.ru/20211202/lavrov-1761867553.html

Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины

Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины - РИА Новости, 02.12.2021

Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала правительство России смягчить напряженность вокруг... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:43

2021-12-02T16:43

2021-12-02T16:43

в мире

украина

оон

великобритания

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761862324_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_0c030296e5ad6625452e77848c92bd54.jpg

ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала правительство России смягчить напряженность вокруг Украины, сообщает британское внешнеполитическое ведомство.Встреча Трасс и Лаврова состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. Это вторая очная встреча министров. Первая состоялась в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН."Министр иностранных дел (Великобритании – ред.) выразила озабоченность в связи с возрастающей напряженностью в Европе и подтвердила поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, призвав правительство России смягчить обстановку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761838078.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оон, великобритания, сергей лавров, россия