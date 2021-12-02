https://ria.ru/20211202/lavrov-1761867553.html
Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины
Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины - РИА Новости, 02.12.2021
Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала правительство России смягчить напряженность вокруг... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:43
2021-12-02T16:43
2021-12-02T16:43
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала правительство России смягчить напряженность вокруг Украины, сообщает британское внешнеполитическое ведомство.Встреча Трасс и Лаврова состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. Это вторая очная встреча министров. Первая состоялась в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН."Министр иностранных дел (Великобритании – ред.) выразила озабоченность в связи с возрастающей напряженностью в Европе и подтвердила поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, призвав правительство России смягчить обстановку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761838078.html
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в мире, украина, оон, великобритания, сергей лавров, россия
Глава МИД Британии призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины
Глава МИД Британии Трасс призвала Лаврова смягчить напряженность вокруг Украины