https://ria.ru/20211202/lavrov-1761830246.html

Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах

Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах - РИА Новости, 02.12.2021

Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах

В начале встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в комнате переговоров выключился свет, это развеселило членов делегации, передает РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:56

2021-12-02T14:56

2021-12-02T14:56

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сергей лавров

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. В начале встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в комнате переговоров выключился свет, это развеселило членов делегации, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в небольшой комнате, журналистов, желающих попасть в помещение, было много. Один из них, входя в комнату, случайно задел выключатель, и свет погас на несколько секунд. Все засмеялись, а постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич пошутил на английском: "Давайте устроим дискотеку!"Лавров сказал по-английски: "Не опирайтесь на стену".Встреча проходит на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, куда Лавров прибыл накануне. Ранее в четверг он выступил на пленарном заседании. У него запланированы также ряд двусторонних встреч позже, в частности, с главами МИД Британии и Турции.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761817896.html

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в мире, стокгольм (город), сергей лавров, хельга шмид, обсе, россия