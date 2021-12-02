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Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах
Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах - РИА Новости, 02.12.2021
Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах
В начале встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в комнате переговоров выключился свет, это развеселило членов делегации, передает РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:56
2021-12-02T14:56
в мире
стокгольм (город)
сергей лавров
хельга шмид
обсе
россия
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. В начале встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в комнате переговоров выключился свет, это развеселило членов делегации, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в небольшой комнате, журналистов, желающих попасть в помещение, было много. Один из них, входя в комнату, случайно задел выключатель, и свет погас на несколько секунд. Все засмеялись, а постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич пошутил на английском: "Давайте устроим дискотеку!"Лавров сказал по-английски: "Не опирайтесь на стену".Встреча проходит на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, куда Лавров прибыл накануне. Ранее в четверг он выступил на пленарном заседании. У него запланированы также ряд двусторонних встреч позже, в частности, с главами МИД Британии и Турции.
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в мире, стокгольм (город), сергей лавров, хельга шмид, обсе, россия
14:56 02.12.2021
 
Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах

В начале переговоров Лаврова с генсеком ОБСЕ Шмид в зале погас свет

© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. В начале встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в комнате переговоров выключился свет, это развеселило членов делегации, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в небольшой комнате, журналистов, желающих попасть в помещение, было много. Один из них, входя в комнату, случайно задел выключатель, и свет погас на несколько секунд. Все засмеялись, а постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич пошутил на английском: "Давайте устроим дискотеку!"
Лавров сказал по-английски: "Не опирайтесь на стену".
Встреча проходит на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, куда Лавров прибыл накануне. Ранее в четверг он выступил на пленарном заседании. У него запланированы также ряд двусторонних встреч позже, в частности, с главами МИД Британии и Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
14:15
Лавров ответил на выкрики журналистов на встрече с Блинкеном шуткой
 
В миреСтокгольм (город)Сергей ЛавровХельга ШмидОБСЕРоссия
 
 
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