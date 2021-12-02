https://ria.ru/20211202/lavrov-1761822886.html
Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут
Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут - РИА Новости, 02.12.2021
Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут
Встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:30
2021-12-02T14:30
2021-12-02T14:30
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры прошли "на полях" министерского заседания ОБСЕ.В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.Это вторая за год встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета. Она продолжалась около двух часов.
https://ria.ru/20211202/mid-1761809546.html
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Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме
Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме перед международным мероприятием.
2021-12-02T14:30
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен
Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут
Встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме продлилась около 40 минут