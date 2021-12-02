https://ria.ru/20211202/lavrov-1761822886.html

Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут

Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут - РИА Новости, 02.12.2021

Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут

Встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:30

2021-12-02T14:30

2021-12-02T14:30

в мире

сергей лавров

энтони блинкен

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры прошли "на полях" министерского заседания ОБСЕ.В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.Это вторая за год встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета. Она продолжалась около двух часов.

https://ria.ru/20211202/mid-1761809546.html

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Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме перед международным мероприятием. 2021-12-02T14:30 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сергей лавров, энтони блинкен