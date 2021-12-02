https://ria.ru/20211202/lavrov-1761817896.html

Лавров ответил на выкрики журналистов на встрече с Блинкеном шуткой

Лавров ответил на выкрики журналистов на встрече с Блинкеном шуткой - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров ответил на выкрики журналистов на встрече с Блинкеном шуткой

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналистами, освещавшими встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры проходят на полях заседания ОБСЕ в РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:15

2021-12-02T14:15

2021-12-02T16:22

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сша

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналистами, освещавшими встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры проходят на полях заседания ОБСЕ в Стокгольме.Министры выступили со вступительным словом, после этого российские и американские представители СМИ стали выкрикивать свои вопросы. Один из них был о том, готов ли Вашингтон дать Москве правовые гарантии безопасности."Не кричите на нас!" — сказал Лавров, смеясь.Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Накануне заседания российский министр заявил, что намерен обсудить с западными коллегами действия Киева на Донбассе. В свою очередь Блинкен сказал, что во время контактов с Лавровым призовет Россию "отвести военных от границы".Ранее в четверг Блинкен провел в Стокгольме встречу в главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Это вторые за год переговоры глав внешнеполитических ведомств. Первые состоялись в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета.

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733060850.html

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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия