https://ria.ru/20211202/lavrov-1761817272.html

Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине

Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что ждет от него разъяснений о том, что РФ не выполняет минские РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:10

2021-12-02T14:10

2021-12-02T14:20

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что ждет от него разъяснений о том, что РФ не выполняет минские соглашения по урегулированию в Донбассе.Ранее Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ обвинил Россию в том, что она якобы нарушает минские соглашения. В частности, госсекретарь подчеркнул, что Москва "не выполняет договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся"."Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине", - сказал Лавров на встрече с Блинкеном.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761814447.html

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в мире, сша, сергей лавров, донбасс, энтони блинкен, россия