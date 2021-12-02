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Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине
Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что ждет от него разъяснений о том, что РФ не выполняет минские РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:10
2021-12-02T14:20
в мире
сша
сергей лавров
донбасс
энтони блинкен
россия
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что ждет от него разъяснений о том, что РФ не выполняет минские соглашения по урегулированию в Донбассе.Ранее Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ обвинил Россию в том, что она якобы нарушает минские соглашения. В частности, госсекретарь подчеркнул, что Москва "не выполняет договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся"."Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине", - сказал Лавров на встрече с Блинкеном.
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в мире, сша, сергей лавров, донбасс, энтони блинкен, россия
14:10 02.12.2021 (обновлено: 14:20 02.12.2021)
 
Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине

Глава МИД России Лавров надеется на встрече с Блинкеном понять подход США по Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / POOL
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что ждет от него разъяснений о том, что РФ не выполняет минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Ранее Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ обвинил Россию в том, что она якобы нарушает минские соглашения. В частности, госсекретарь подчеркнул, что Москва "не выполняет договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".
"Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине", - сказал Лавров на встрече с Блинкеном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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