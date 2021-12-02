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Продвижение НАТО на восток затронет интересы России, заявил Лавров
Продвижение НАТО на восток затронет интересы России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021
Продвижение НАТО на восток затронет интересы России, заявил Лавров
Дальнейшее продвижение НАТО на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:56
2021-12-02T14:04
нато
сергей лавров
энтони блинкен
россия
сша
дмитрий песков
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Дальнейшее продвижение НАТО на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что все говорят о нагнетании напряженности в Европе, в частности, на границе между Россией и Украиной, вы хорошо знаете наше отношение к этому. Мы, как подчеркнул президент Путин, не хотим никаких конфликтов, но если наши партнеры из НАТО заявляют, что никто не имеет право диктовать любой стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, то мы приводим положение международного права о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном."А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности", - добавил Лавров.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия, сша, дмитрий песков
13:56 02.12.2021 (обновлено: 14:04 02.12.2021)
 
Продвижение НАТО на восток затронет интересы России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: продвижение НАТО на восток будет затрагивать безопасность России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Дальнейшее продвижение НАТО на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что все говорят о нагнетании напряженности в Европе, в частности, на границе между Россией и Украиной, вы хорошо знаете наше отношение к этому. Мы, как подчеркнул президент Путин, не хотим никаких конфликтов, но если наши партнеры из НАТО заявляют, что никто не имеет право диктовать любой стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, то мы приводим положение международного права о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:45
Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме
"А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности", - добавил Лавров.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
НАТОСергей ЛавровЭнтони БлинкенРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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