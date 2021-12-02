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Россия готова восстановить канал диалога с США по Украине, заявил Лавров

Россия готова восстановить канал диалога с США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021

Россия готова восстановить канал диалога с США по Украине, заявил Лавров

Россия готова к тому, чтобы восстановить канал диалога с США по Украине, заинтересована в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса, заявил... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:55

2021-12-02T13:55

2021-12-02T13:55

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франция

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Россия готова к тому, чтобы восстановить канал диалога с США по Украине, заинтересована в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат (РФ, Украина, Франция, ФРГ - ред.), восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.В Стокгольме 2-3 декабря проходит Совет министров иностранных дел ОБСЕ.

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в мире, сша, франция, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия