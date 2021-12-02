https://ria.ru/20211202/lavrov-1761803994.html

Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, сообщил Лавров

Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, сообщил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021

Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, сообщил Лавров

Москва скоро внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:22

2021-12-02T13:22

2021-12-02T13:47

нато

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Москва скоро внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения, рассчитываем на их серьезное рассмотрение по существу, без отговорок и думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль", - сказал Лавров, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ.

https://ria.ru/20211202/soglasheniya-1761803284.html

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нато, сергей лавров, в мире, сша, обсе, цены на нефть, россия