https://ria.ru/20211202/lavrov-1761803994.html
Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, сообщил Лавров
Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, сообщил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021
Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, сообщил Лавров
Москва скоро внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:22
2021-12-02T13:22
2021-12-02T13:47
нато
сергей лавров
в мире
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обсе
цены на нефть
россия
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Москва скоро внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения, рассчитываем на их серьезное рассмотрение по существу, без отговорок и думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль", - сказал Лавров, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ.
https://ria.ru/20211202/soglasheniya-1761803284.html
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нато, сергей лавров, в мире, сша, обсе, цены на нефть, россия
13:22 02.12.2021 (обновлено: 13:47 02.12.2021)
Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток, сообщил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия внесет предложения о нерасширении НАТО на восток