https://ria.ru/20211202/lavrov-1761802397.html
Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния
Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния
В Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:16
2021-12-02T13:16
2021-12-02T13:22
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. В Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/lavrov-1761640084.html
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европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:16 02.12.2021 (обновлено: 13:22 02.12.2021)
Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния
Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния