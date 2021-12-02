https://ria.ru/20211202/kuzbass-1761878126.html
Прокуратура проверит 111 шахт и разрезов в Кузбассе
Прокуратура проверит 111 шахт и разрезов в Кузбассе - РИА Новости, 02.12.2021
Прокуратура проверит 111 шахт и разрезов в Кузбассе
Российские прокуроры проверят 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:16
2021-12-02T17:16
2021-12-02T17:19
шахты
кемеровская область
игорь краснов
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские прокуроры проверят 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/metan-1761874232.html
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шахты, кемеровская область, игорь краснов, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
17:16 02.12.2021 (обновлено: 17:19 02.12.2021)
Прокуратура проверит 111 шахт и разрезов в Кузбассе
Прокуратура проверит 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами