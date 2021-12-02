https://ria.ru/20211202/kuzbass-1761836482.html

В Кузбассе выявили более 600 нарушений на угольных шахтах

В Кузбассе выявили более 600 нарушений на угольных шахтах - РИА Новости, 02.12.2021

В Кузбассе выявили более 600 нарушений на угольных шахтах

Более 600 нарушений выявлено на угольных шахтах Кузбасса после их проверки рабочей группой, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:16

2021-12-02T15:16

2021-12-02T15:31

происшествия

кемеровская область

владимир путин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 600 нарушений выявлено на угольных шахтах Кузбасса после их проверки рабочей группой, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в режиме видеоконференции, он попросил Цивилева доложить о ситуации на "Листвяжной".Цивилев рассказал, что после ЧП создали рабочую группу, в которую вошла прокуратура, Ростехнадзор, представители полиции, правительства Кузбасса."Эта рабочая группы на сегодня проверила все угольные шахты. Дальше идет проверка разрезов. На сегодня по состоянию по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте, и нет ни одного нарушения, на основании которого можно было выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты", - доложил Цивилев.

https://ria.ru/20211202/putin-1761834826.html

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происшествия, кемеровская область, владимир путин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе