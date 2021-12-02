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Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки - РИА Новости, 02.12.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,49 копейки, до 83,8105 рубля, курс доллара - вырос на 8,91 копейки, до 74,0637... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:47
2021-12-02T14:47
2021-12-02T14:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,49 копейки, до 83,8105 рубля, курс доллара - вырос на 8,91 копейки, до 74,0637 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 3,78 копейки, составив 78,4498 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки, до 83,81 рубля