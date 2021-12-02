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Кулеба поднял тему "вооруженной агрессии России" на заседании ОБСЕ

Кулеба поднял тему "вооруженной агрессии России" на заседании ОБСЕ - РИА Новости, 02.12.2021

Кулеба поднял тему "вооруженной агрессии России" на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в ходе которого поднял вопрос "вооруженной... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:54

2021-12-02T22:54

2021-12-02T22:54

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в ходе которого поднял вопрос "вооруженной агрессии России против Украины", сообщается на сайте МИД Украины."Дмитрий Кулеба выступил на пленарном заседании, изложив министрам государств-участников и партнеров ОБСЕ видение Украины о ключевых событиях 2021 года на пространстве Организации и их влиянии на общеевропейскую безопасность. Глава украинской дипломатии подчеркнул, что ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессии России против Украины, которая среди прочего является грубым нарушением принципов и обязательств, взятых РФ на себя в рамках Организации. Министр привлек внимание государств-участников ОБСЕ к наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что особую роль в усилиях по урегулированию "российско-украинского вооруженного конфликта" продолжает играть Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, "фиксирующая незаконную военную активность РФ на временно оккупированных частях Донбасса"."Украина внесла проект итогового решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ о налаживании постоянного мониторинга в приграничных районах, поддержанного 36 государств-участников", - отмечается в релизе. Кулеба также принял участие в параллельном мероприятии по ситуации в Крыму и предстоящих шагах в рамках Крымской платформы. Министр также принял участие в организованном Шведским председательством в ОБСЕ в 2021 году специальном мероприятии, посвященном свободе передвижения гражданского населения через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях Украины.В пресс-службе рассказали, что министр провел во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ пять отдельных двусторонних переговоров с главами дипломатии государств-участников ОБСЕ: государственным секретарем США Энтони Блинкеном, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, министершей иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, киев, мид украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия