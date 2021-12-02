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На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России
На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России - РИА Новости, 02.12.2021
На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России
Международное сообщество прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России на Украину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:52
2021-12-02T22:52
в мире
киев
дмитрий песков
нато
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Международное сообщество прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России на Украину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе"."На этих двухсторонних встречах (в Стокгольме - ред.) мы продолжили тут работу, которую вчера вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно: обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, о котором мы уже неоднократно рассказывали. В какие сроки он будет сформирован. Есть вопросы к нам, есть вопросы у нас, то есть ведется активная оживленная работа над этим… Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания", - сказал Кулеба.Он подчеркнул, что эта тема была ключевой в переговорах Кулебы в Риге и Стокгольме. "Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них - очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера. Поэтому в принципе сейчас все идет по плану, о котором мы с самого начала говорили. Разработка пакета сдерживания по трем направлениям: первый - четкая коммуникация России по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия; второе - разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически. И третье - это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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в мире, киев, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, россия
22:52 02.12.2021
 
На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России

Глава МИД Украины Кулеба: международное сообщество прорабатывает сдерживание России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Международное сообщество прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России на Украину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
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"На этих двухсторонних встречах (в Стокгольме - ред.) мы продолжили тут работу, которую вчера вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно: обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, о котором мы уже неоднократно рассказывали. В какие сроки он будет сформирован. Есть вопросы к нам, есть вопросы у нас, то есть ведется активная оживленная работа над этим… Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что эта тема была ключевой в переговорах Кулебы в Риге и Стокгольме. "Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них - очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера. Поэтому в принципе сейчас все идет по плану, о котором мы с самого начала говорили. Разработка пакета сдерживания по трем направлениям: первый - четкая коммуникация России по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия; второе - разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически. И третье - это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
 
В миреКиевДмитрий ПесковНАТОДмитрий КулебаРоссия
 
 
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