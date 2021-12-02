На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России
Глава МИД Украины Кулеба: международное сообщество прорабатывает сдерживание России
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Международное сообщество прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России на Украину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
"На этих двухсторонних встречах (в Стокгольме - ред.) мы продолжили тут работу, которую вчера вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно: обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, о котором мы уже неоднократно рассказывали. В какие сроки он будет сформирован. Есть вопросы к нам, есть вопросы у нас, то есть ведется активная оживленная работа над этим… Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что эта тема была ключевой в переговорах Кулебы в Риге и Стокгольме. "Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них - очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера. Поэтому в принципе сейчас все идет по плану, о котором мы с самого начала говорили. Разработка пакета сдерживания по трем направлениям: первый - четкая коммуникация России по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия; второе - разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически. И третье - это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.