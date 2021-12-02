https://ria.ru/20211202/kuleba-1761933704.html

На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России

На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России - РИА Новости, 02.12.2021

На Украине раскрыли план по "сдерживанию" России

Международное сообщество прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России на Украину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:52

2021-12-02T22:52

2021-12-02T22:52

в мире

киев

дмитрий песков

нато

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Международное сообщество прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России на Украину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе"."На этих двухсторонних встречах (в Стокгольме - ред.) мы продолжили тут работу, которую вчера вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно: обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, о котором мы уже неоднократно рассказывали. В какие сроки он будет сформирован. Есть вопросы к нам, есть вопросы у нас, то есть ведется активная оживленная работа над этим… Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания", - сказал Кулеба.Он подчеркнул, что эта тема была ключевой в переговорах Кулебы в Риге и Стокгольме. "Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них - очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера. Поэтому в принципе сейчас все идет по плану, о котором мы с самого начала говорили. Разработка пакета сдерживания по трем направлениям: первый - четкая коммуникация России по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия; второе - разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически. И третье - это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://ria.ru/20211202/kuleba-1761918478.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761917184.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, россия