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Кулеба пригрозил России "потоком гробов" в случае войны

Кулеба пригрозил России "потоком гробов" в случае войны - РИА Новости, 02.12.2021

Кулеба пригрозил России "потоком гробов" в случае войны

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверен, что если Россия решится на войну с Украиной, это будет бойня. РИА Новости, 02.12.2021

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КИЕВ 2 дек – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверен, что если Россия решится на войну с Украиной, это будет бойня."Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее (чем в 2014 году – ред.). Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня", - заявил Кулеба, в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", опубликованном в четверг на сайте посольства Украины в Латвии.Кроме того, Кулеба уверен, что нападение на Украину может оказаться угрозой самой России. "В течение многих лет она тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину через пропагандистские СМИ. Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат", - сказал он.

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в мире, киев, оон, москва, дмитрий кулеба, россия