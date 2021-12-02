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Кулеба пригрозил России "потоком гробов" в случае войны
Кулеба пригрозил России "потоком гробов" в случае войны - РИА Новости, 02.12.2021
Кулеба пригрозил России "потоком гробов" в случае войны
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверен, что если Россия решится на войну с Украиной, это будет бойня. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:11
2021-12-02T20:13
в мире
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москва
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ 2 дек – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверен, что если Россия решится на войну с Украиной, это будет бойня."Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее (чем в 2014 году – ред.). Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня", - заявил Кулеба, в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", опубликованном в четверг на сайте посольства Украины в Латвии.Кроме того, Кулеба уверен, что нападение на Украину может оказаться угрозой самой России. "В течение многих лет она тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину через пропагандистские СМИ. Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат", - сказал он.
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в мире, киев, оон, москва, дмитрий кулеба, россия
20:11 02.12.2021 (обновлено: 20:13 02.12.2021)
 
Кулеба пригрозил России "потоком гробов" в случае войны

Глава МИД Украины Кулеба: если Россия решится на войну, будет бойня

© REUTERS / нато саммит мид рига украина кулебаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / нато саммит мид рига украина кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ 2 дек – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверен, что если Россия решится на войну с Украиной, это будет бойня.
"Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее (чем в 2014 году – ред.). Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня", - заявил Кулеба, в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", опубликованном в четверг на сайте посольства Украины в Латвии.
Кроме того, Кулеба уверен, что нападение на Украину может оказаться угрозой самой России. "В течение многих лет она тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину через пропагандистские СМИ. Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат", - сказал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
18:13
Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины
 
В миреКиевООНМоскваДмитрий КулебаРоссия
 
 
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