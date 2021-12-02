https://ria.ru/20211202/kuleba-1761896269.html

Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины

Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины - РИА Новости, 02.12.2021

Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины

Украина имеет большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, нуждается в поддержке Запада по этим направлениям, заявил глава украинского МИД... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:13

2021-12-02T18:13

2021-12-02T18:19

в мире

украина

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украина имеет большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, нуждается в поддержке Запада по этим направлениям, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба."Любая поддержка (нужна от Запада – ред.) настолько, насколько это возможно. На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения", - сказал Кулеба в интервью литовскому изданию Sargs.lv, опубликованному на сайте украинского МИД в четверг, отвечая на вопрос, в какой поддержке Запада нуждается Украина.

https://ria.ru/20211202/donbass-1761805417.html

украина

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в мире, украина, дмитрий кулеба