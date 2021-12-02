https://ria.ru/20211202/kuleba-1761896269.html
Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины
Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины - РИА Новости, 02.12.2021
Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины
Украина имеет большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, нуждается в поддержке Запада по этим направлениям, заявил глава украинского МИД... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:13
2021-12-02T18:13
2021-12-02T18:19
в мире
украина
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украина имеет большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, нуждается в поддержке Запада по этим направлениям, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба."Любая поддержка (нужна от Запада – ред.) настолько, насколько это возможно. На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения", - сказал Кулеба в интервью литовскому изданию Sargs.lv, опубликованному на сайте украинского МИД в четверг, отвечая на вопрос, в какой поддержке Запада нуждается Украина.
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в мире, украина, дмитрий кулеба
18:13 02.12.2021 (обновлено: 18:19 02.12.2021)
Кулеба рассказал о больших проблемах с противоракетной защитой Украины
Глава МИД Украины Кулеба: страна имеет больше проблемы с противоракетной защитой