https://ria.ru/20211202/krym-1761872748.html
Аксенов спрогнозировал, когда украинские власти отстанут от Крыма
Аксенов спрогнозировал, когда украинские власти отстанут от Крыма - РИА Новости, 02.12.2021
Аксенов спрогнозировал, когда украинские власти отстанут от Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что политика Украины в отношении полуострова может измениться только со сменой власти в стране. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:58
2021-12-02T16:58
2021-12-02T16:58
в мире
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что политика Украины в отношении полуострова может измениться только со сменой власти в стране."Отстанут, наверное, когда власть сменится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что на Украине складывается напряженная политическая ситуация, и подчеркнул, что любые попытки киевских властей применить силу в отношении Крыма и Донбасса станут для них "не выстрелом в ногу, а в голову"."Ничего им не светит. На этом для них всё закончится", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20211202/krym-1761800169.html
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в мире, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)
Аксенов спрогнозировал, когда украинские власти отстанут от Крыма
Глава Крыма Аксенов: Украина отстанет от полуострова, когда сменится власть в Киеве