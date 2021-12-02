https://ria.ru/20211202/krym-1761872748.html

Аксенов спрогнозировал, когда украинские власти отстанут от Крыма

Аксенов спрогнозировал, когда украинские власти отстанут от Крыма - РИА Новости, 02.12.2021

Аксенов спрогнозировал, когда украинские власти отстанут от Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что политика Украины в отношении полуострова может измениться только со сменой власти в стране. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:58

2021-12-02T16:58

2021-12-02T16:58

в мире

украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что политика Украины в отношении полуострова может измениться только со сменой власти в стране."Отстанут, наверное, когда власть сменится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что на Украине складывается напряженная политическая ситуация, и подчеркнул, что любые попытки киевских властей применить силу в отношении Крыма и Донбасса станут для них "не выстрелом в ногу, а в голову"."Ничего им не светит. На этом для них всё закончится", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20211202/krym-1761800169.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)