https://ria.ru/20211202/krym-1761801300.html

В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России

В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России

В Кремле ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского по Крыму. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:13

2021-12-02T13:13

2021-12-02T15:43

в мире

украина

республика крым

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского по Крыму.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинский лидер говорил, что возвращение полуострова должно стать "главной целью и философией" Киева."То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — подчеркнул он. Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html

украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, дмитрий песков, владимир зеленский, россия