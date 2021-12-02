https://ria.ru/20211202/krym-1761801300.html
В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России
В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России
В Кремле ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского по Крыму. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:13
2021-12-02T13:13
2021-12-02T15:43
в мире
украина
республика крым
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского по Крыму.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинский лидер говорил, что возвращение полуострова должно стать "главной целью и философией" Киева."То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — подчеркнул он. Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, республика крым, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
13:13 02.12.2021 (обновлено: 15:43 02.12.2021)
В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России
Песков: Кремль расценивает слова Зеленского о возвращении Крыма как угрозу в адрес России