13:08 02.12.2021 (обновлено: 14:41 02.12.2021)
В Кремле ответили на заявления Зеленского о возвращении Крыма
Пресс-секретарь Песков: Киев намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на Крым
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле анализируют агрессивную риторику киевских властей в отношении Крыма и Донбасса и расценивают ее как угрозу России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Зеленский, выступая накануне в Верховной раде, говорил о том, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины.
"То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — сказал Песков.
По его словам, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион.
"Вот именно так мы склонны это воспринимать", — добавил пресс-секретарь.
Он отметил также, что вероятность военных действий на юго-востоке Украины высока, и это остается предметом обеспокоенности для Кремля. Кроме того, Песков обратил внимание на фразу Зеленского о том, что у Украины сильная армия: "Если мы хотим возвратить Донбасс — давайте".
"Дословно закавычено. "Давайте что?" — хотим мы спросить. И на фоне этой агрессивной, именно агрессивной, здесь надо называть вещи своими именами, риторики, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса", — сказал представитель Кремля.
При этом Киев говорит о необходимости прямых переговоров с Россией, которую настойчиво пытается представить стороной конфликта, но сам же делает так, что какие-либо переговоры становятся невозможными, продолжил пресс-секретарь. Так, Украина не выполняет Минские соглашения и принимает противоречащие им законы, пояснил он.
"Все это наводит на мысль о том, что украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария в урегулировании на Донбассе, то есть не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Поэтому ситуация остается напряженной", — заключил Песков.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.
В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали. Как заявлял Песков, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать. Президент Владимир Путин назвал утверждения о "вторжении" алармистскими, отмечая, что конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.