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Туризм
https://ria.ru/20211202/krym-1761775324.html
Маршрут "Христианский Крым" разработают в рамках нацпроекта по туризму
Маршрут "Христианский Крым" разработают в рамках нацпроекта по туризму - РИА Новости, 02.12.2021
Маршрут "Христианский Крым" разработают в рамках нацпроекта по туризму
Национальный туристический маршрут "Христианский Крым" будет разработан в рамках нацпроекта по туризму, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:30
2021-12-02T14:51
туризм
республика крым
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
русская православная церковь
дмитрий чернышенко
религия
новости - туризм
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Национальный туристический маршрут "Христианский Крым" будет разработан в рамках нацпроекта по туризму, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Зампредседателя правительства РФ провел встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, председателем Патриаршего совета по культуре, по вопросу раскрытия туристического потенциала историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также по развитию туристско-паломнического направления в России. Участие во встрече приняли представители Ростуризма и госкорпорации ВЭБ.РФ, отвечающие за подготовку туристического планирования макротерриторий в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."По итогам встречи вице-премьером был дан ряд поручений, в том числе, предусмотреть при разработке туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" развитие туристско-паломнического направления, разработать национальный туристический маршрут "Христианский Крым". Ростуризм, со своей стороны, отметил заинтересованность туроператоров в разработке такого вида маршрутов и прогнозировал их высокую популярность у туристов", - говорится в сообщении."В настоящее время мы ведем масштабную работу по проектированию макротерритории "Крым". Сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей, и учесть все их инфраструктурные особенности. Важно организовать для туристов и паломников транспортную доступность, создать доступные и комфортные для проживания средства размещения и, конечно, сформировать туристические программы", - отметил Чернышенко."Отмечу, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из самых посещаемых мест, ежегодный турпоток туда составляет около миллиона человек. Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан", - добавил он.В пресс-службе сообщили, что митрополит Тихон подробно рассказал Чернышенко о работе, которая ведется на территории историко-археологического музея-заповедника. "Здесь планируется создать музей античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. В планах создание центра для талантливых детей и молодежи гуманитарной направленности", - пояснили в аппарате вице-премьера.
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
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республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), русская православная церковь, дмитрий чернышенко, религия, новости - туризм
11:30 02.12.2021 (обновлено: 14:51 02.12.2021)
 
Маршрут "Христианский Крым" разработают в рамках нацпроекта по туризму

Вице-премьер Чернышенко рассказал о разработке туристического маршрута "Христианский Крым"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Национальный туристический маршрут "Христианский Крым" будет разработан в рамках нацпроекта по туризму, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Зампредседателя правительства РФ провел встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, председателем Патриаршего совета по культуре, по вопросу раскрытия туристического потенциала историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также по развитию туристско-паломнического направления в России. Участие во встрече приняли представители Ростуризма и госкорпорации ВЭБ.РФ, отвечающие за подготовку туристического планирования макротерриторий в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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"По итогам встречи вице-премьером был дан ряд поручений, в том числе, предусмотреть при разработке туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" развитие туристско-паломнического направления, разработать национальный туристический маршрут "Христианский Крым". Ростуризм, со своей стороны, отметил заинтересованность туроператоров в разработке такого вида маршрутов и прогнозировал их высокую популярность у туристов", - говорится в сообщении.
"В настоящее время мы ведем масштабную работу по проектированию макротерритории "Крым". Сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей, и учесть все их инфраструктурные особенности. Важно организовать для туристов и паломников транспортную доступность, создать доступные и комфортные для проживания средства размещения и, конечно, сформировать туристические программы", - отметил Чернышенко.
"Отмечу, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из самых посещаемых мест, ежегодный турпоток туда составляет около миллиона человек. Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан", - добавил он.
В пресс-службе сообщили, что митрополит Тихон подробно рассказал Чернышенко о работе, которая ведется на территории историко-археологического музея-заповедника. "Здесь планируется создать музей античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. В планах создание центра для талантливых детей и молодежи гуманитарной направленности", - пояснили в аппарате вице-премьера.
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ТуризмРеспублика КрымФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Русская православная церковьДмитрий ЧернышенкоРелигияНовости - Туризм
 
 
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