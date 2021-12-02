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В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов - РИА Новости, 02.12.2021
В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
У украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму благодаря защите полуострова российскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:54
2021-12-02T10:59
украина
безопасность
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. У украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму благодаря защите полуострова российскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что в РФ задержаны три агента спецслужб Украины: отец и сын, собиравшие данные о стратегических объектах, и молодой человек, планировавший теракт. По данным ФСБ, украинские диверсанты планировали подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции."Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он назвал разговоры украинского руководства и политиков о любви к Крыму "болтовней". "На деле же их "любовь" и "забота" выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она бандеровская "любовь". От нее Крым и ушел в 2014 году". – написал Аксенов.В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки.По данным ФСБ, старший офицер Главного управления разведки украинского министерства обороны, капитан 1-го ранга Сергей Швиденко с территории Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России. Швиденко был задержан и взят под стражу в июле 2021 года, в ноябре осужден судом на 6,5 лет колонии строго режима.
https://ria.ru/20211110/krym-1758458218.html
https://ria.ru/20211110/shpion-1758357315.html
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украина, безопасность, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей аксенов (политик), россия
10:54 02.12.2021 (обновлено: 10:59 02.12.2021)
 
В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: на полуострове у украинских диверсантов нет шансов достичь цели

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. У украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму благодаря защите полуострова российскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что в РФ задержаны три агента спецслужб Украины: отец и сын, собиравшие данные о стратегических объектах, и молодой человек, планировавший теракт. По данным ФСБ, украинские диверсанты планировали подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции.
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"Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он назвал разговоры украинского руководства и политиков о любви к Крыму "болтовней". "На деле же их "любовь" и "забота" выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она бандеровская "любовь". От нее Крым и ушел в 2014 году". – написал Аксенов.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки.
По данным ФСБ, старший офицер Главного управления разведки украинского министерства обороны, капитан 1-го ранга Сергей Швиденко с территории Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России. Швиденко был задержан и взят под стражу в июле 2021 года, в ноябре осужден судом на 6,5 лет колонии строго режима.
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УкраинаБезопасностьРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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