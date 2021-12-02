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Крыму выделят средства на восстановление объектов ТЭК после паводков
Крыму выделят средства на восстановление объектов ТЭК после паводков - РИА Новости, 02.12.2021
Крыму выделят средства на восстановление объектов ТЭК после паводков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, на основании которого будут направлены средства Крыму на восстановительные работы на объектах... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:48
2021-12-02T09:48
общество
республика крым
ялта
михаил мишустин
бахчисарай (крым)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, на основании которого будут направлены средства Крыму на восстановительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщила пресс-служба кабмина."Крымские организации получат компенсации из федерального бюджета за проведение аварийно-восстановительных работ на объектах топливно-энергетического комплекса, пострадавших из-за паводков летом 2021 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что средства будут направлены организациям, работающим в сфере электро- и газоснабжения, которые понесли затраты на восстановление высоковольтных линий, генераторов, сетей связи и производственных зданийВ июне в Крыму был введен режим ЧС из-за сильных дождей, люди лишились жилья, были повреждены дороги, учебные и медицинские учреждения, а также нанесен ущерб представителям бизнеса и аграриям.Пресс-служба напоминает, что в августе уже было выделено финансирование на восстановление дорог, поврежденных в результате ЧС, а в сентябре - на восстановление пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае, также в сентябре было выделено почти 400 миллионов рублей на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков.Сообщается, что в октябре из резервного фонда правительства поступило финансирование на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Помощь получили почти 4 тысячи человек. Также в октябре были направлены средства на капремонт образовательных организаций, чьи здания пострадали из-за стихии, а в ноябре - на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям и медицинским организациям.
https://ria.ru/20210916/mishustin-1750344446.html
https://ria.ru/20210904/kompensatsiya-1748669825.html
республика крым
ялта
бахчисарай (крым)
россия
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общество, республика крым, ялта, михаил мишустин, бахчисарай (крым), россия
09:48 02.12.2021
 
Крыму выделят средства на восстановление объектов ТЭК после паводков

Правительство выделит средства Крыму на восстановление объектов ТЭК после паводков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, на основании которого будут направлены средства Крыму на восстановительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщила пресс-служба кабмина.
"Крымские организации получат компенсации из федерального бюджета за проведение аварийно-восстановительных работ на объектах топливно-энергетического комплекса, пострадавших из-за паводков летом 2021 года", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что средства будут направлены организациям, работающим в сфере электро- и газоснабжения, которые понесли затраты на восстановление высоковольтных линий, генераторов, сетей связи и производственных зданий
В июне в Крыму был введен режим ЧС из-за сильных дождей, люди лишились жилья, были повреждены дороги, учебные и медицинские учреждения, а также нанесен ущерб представителям бизнеса и аграриям.
Пресс-служба напоминает, что в августе уже было выделено финансирование на восстановление дорог, поврежденных в результате ЧС, а в сентябре - на восстановление пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае, также в сентябре было выделено почти 400 миллионов рублей на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков.
Сообщается, что в октябре из резервного фонда правительства поступило финансирование на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Помощь получили почти 4 тысячи человек. Также в октябре были направлены средства на капремонт образовательных организаций, чьи здания пострадали из-за стихии, а в ноябре - на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям и медицинским организациям.
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ОбществоРеспублика КрымЯлтаМихаил МишустинБахчисарай (Крым)Россия
 
 
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