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В Крыму рассказали, какой будет "точка" в признании полуострова Белоруссией
В Крыму рассказали, какой будет "точка" в признании полуострова Белоруссией - РИА Новости, 02.12.2021
В Крыму рассказали, какой будет "точка" в признании полуострова Белоруссией
Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что визит Александра Лукашенко в Крым станет финальной точкой в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T07:51
2021-12-02T07:51
в мире
республика крым
белоруссия
симферополь
владимир путин
александр лукашенко
роман чегринец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что визит Александра Лукашенко в Крым станет финальной точкой в вопросе признания Белоруссией российского статуса полуострова.Президент Белоруссии ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.По его словам, община Крыма неоднократно приглашала президента Белоруссии в гости."Последний раз - на юбилей белорусского поэта (Максима) Богдановича, который состоится 9 декабря", - сказал Чегринец.
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в мире, республика крым, белоруссия, симферополь, владимир путин, александр лукашенко, роман чегринец
07:51 02.12.2021
 
В Крыму рассказали, какой будет "точка" в признании полуострова Белоруссией

Глава "Белорусов Крыма" Чегринец: визит Лукашенко станет точкой в признании полуострова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что визит Александра Лукашенко в Крым станет финальной точкой в вопросе признания Белоруссией российского статуса полуострова.
Президент Белоруссии ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
"Крым Беларусью де-факто признан еще в 2014 году, теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, община Крыма неоднократно приглашала президента Белоруссии в гости.
"Последний раз - на юбилей белорусского поэта (Максима) Богдановича, который состоится 9 декабря", - сказал Чегринец.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В миреРеспублика КрымБелоруссияСимферопольВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоман Чегринец
 
 
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