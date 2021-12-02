https://ria.ru/20211202/krym-1761747140.html

В Крыму рассказали, какой будет "точка" в признании полуострова Белоруссией

В Крыму рассказали, какой будет "точка" в признании полуострова Белоруссией - РИА Новости, 02.12.2021

В Крыму рассказали, какой будет "точка" в признании полуострова Белоруссией

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что визит Александра Лукашенко в Крым станет финальной точкой в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T07:51

2021-12-02T07:51

2021-12-02T07:51

в мире

республика крым

белоруссия

симферополь

владимир путин

александр лукашенко

роман чегринец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что визит Александра Лукашенко в Крым станет финальной точкой в вопросе признания Белоруссией российского статуса полуострова.Президент Белоруссии ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.По его словам, община Крыма неоднократно приглашала президента Белоруссии в гости."Последний раз - на юбилей белорусского поэта (Максима) Богдановича, который состоится 9 декабря", - сказал Чегринец.

https://ria.ru/20211201/nuland-1761695692.html

республика крым

белоруссия

симферополь

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в мире, республика крым, белоруссия, симферополь, владимир путин, александр лукашенко, роман чегринец