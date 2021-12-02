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Краснодарский край
https://ria.ru/20211202/krasnodar-1761903654.html
На Кубани предоставили самозанятым 19 миллионов льготных займов
На Кубани предоставили самозанятым 19 миллионов льготных займов - РИА Новости, 02.12.2021
На Кубани предоставили самозанятым 19 миллионов льготных займов
Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил самозанятым около 19 миллионов рублей льготного финансирования, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:45
2021-12-02T18:45
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил самозанятым около 19 миллионов рублей льготного финансирования, сообщает администрация региона."На сегодняшний день в крае уже 142,5 тысячи самозанятых. Их поддержка предусмотрена, в том числе, в рамках нацпроекта. С начала года фонд предоставил самозанятым порядка 19 миллионов займов по ставкам от 1% до 3% годовых. Показатель нацпроекта выполнен на 101%", – заявил замглавы региона Александр Руппель.Уточняется, что главная задача Фонда микрофинансирования – обеспечить благоприятные условия для развития малого бизнеса и самозанятых. "Мы понимаем, что первое, в чем нуждается предприниматель на старте, – это "дешевые деньги". Для этих целей в фонде предусмотрели 20 продуктов по ставкам существенно ниже банковских", – пояснил Руппель.По его словам, в 2021 году хорошо зарекомендовал себя заем "Самозанятый". Его создали для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые выбрали специальный налоговый режим.По данным краевых властей, показатель национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе выполнен на 101%.
https://ria.ru/20211202/fermery-1761902278.html
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экономика, краснодарский край, россия
18:45 02.12.2021
 
На Кубани предоставили самозанятым 19 миллионов льготных займов

Фонд микрофинансирования Кубани предоставил самозанятым 19 млн рублей льготных займов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил самозанятым около 19 миллионов рублей льготного финансирования, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день в крае уже 142,5 тысячи самозанятых. Их поддержка предусмотрена, в том числе, в рамках нацпроекта. С начала года фонд предоставил самозанятым порядка 19 миллионов займов по ставкам от 1% до 3% годовых. Показатель нацпроекта выполнен на 101%", – заявил замглавы региона Александр Руппель.
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Уточняется, что главная задача Фонда микрофинансирования – обеспечить благоприятные условия для развития малого бизнеса и самозанятых. "Мы понимаем, что первое, в чем нуждается предприниматель на старте, – это "дешевые деньги". Для этих целей в фонде предусмотрели 20 продуктов по ставкам существенно ниже банковских", – пояснил Руппель.
По его словам, в 2021 году хорошо зарекомендовал себя заем "Самозанятый". Его создали для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые выбрали специальный налоговый режим.
По данным краевых властей, показатель национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе выполнен на 101%.
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