https://ria.ru/20211202/kosmos-1761843411.html

Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны МКС

Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны МКС - РИА Новости, 02.12.2021

Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны МКС

Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны станции, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:43

2021-12-02T15:43

2021-12-02T15:43

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космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны станции, сообщило ведомство.Согласно НАСА, выход в космос начался в 6.15 по времени EST (14.15 мск).Ранее агентство отменило запланированный на вторник выход двух астронавтов с МКС в открытый космос. Причиной отмены стал космический мусор.Выход в открытый космос провели ветеран космических полетов астронавт Том Маршберн и Кайла Бэррон. Их главной задачей стала замена вышедшей недавно из строя антенны МКС. В НАСА подчеркивают, что хотя поломка не повлияла существенно на связь с Землей, но установка дополнительной антенны будет полезна в качестве резервного канала коммуникаций.Выход в открытый космос будет продолжаться около 6,5 часов. Для Маршберна это пятый выход в открытый космос в карьере, для Бэррон, которая совершает свой первый космический полет - первый.

https://ria.ru/20211129/kosmos-1761216124.html

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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля