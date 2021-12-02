Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/kosmos-1761843411.html
Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны МКС
Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны МКС - РИА Новости, 02.12.2021
Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны МКС
Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны станции, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:43
2021-12-02T15:43
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны станции, сообщило ведомство.Согласно НАСА, выход в космос начался в 6.15 по времени EST (14.15 мск).Ранее агентство отменило запланированный на вторник выход двух астронавтов с МКС в открытый космос. Причиной отмены стал космический мусор.Выход в открытый космос провели ветеран космических полетов астронавт Том Маршберн и Кайла Бэррон. Их главной задачей стала замена вышедшей недавно из строя антенны МКС. В НАСА подчеркивают, что хотя поломка не повлияла существенно на связь с Землей, но установка дополнительной антенны будет полезна в качестве резервного канала коммуникаций.Выход в открытый космос будет продолжаться около 6,5 часов. Для Маршберна это пятый выход в открытый космос в карьере, для Бэррон, которая совершает свой первый космический полет - первый.
https://ria.ru/20211129/kosmos-1761216124.html
https://ria.ru/20211126/prichal-1760949080.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_86ae04f5f28b130dd05482e9aa4f035a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
15:43 02.12.2021
 
Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны МКС

Астронавты НАСА Маршберн и Бэррон вышли в открытый космос для замены антенны МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Астронавты НАСА вышли в открытый космос для замены антенны станции, сообщило ведомство.
Согласно НАСА, выход в космос начался в 6.15 по времени EST (14.15 мск).
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 10:28Наука
Сразу два туриста из Японии полетят к МКС 8 декабря
Ранее агентство отменило запланированный на вторник выход двух астронавтов с МКС в открытый космос. Причиной отмены стал космический мусор.
Выход в открытый космос провели ветеран космических полетов астронавт Том Маршберн и Кайла Бэррон. Их главной задачей стала замена вышедшей недавно из строя антенны МКС. В НАСА подчеркивают, что хотя поломка не повлияла существенно на связь с Землей, но установка дополнительной антенны будет полезна в качестве резервного канала коммуникаций.
Выход в открытый космос будет продолжаться около 6,5 часов. Для Маршберна это пятый выход в открытый космос в карьере, для Бэррон, которая совершает свой первый космический полет - первый.
Пристыковка модуля Причал к МКС
26 ноября, 18:21
Модуль "Причал" пристыковался к МКС
 
НАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Земля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
23:33Байден пообещал не допустить шатдауна
Лента новостейМолния
"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в ЛиберииБайден пообещал не допустить шатдауна