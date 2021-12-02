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На Восточном определили место взлета и посадки многоразовой ракеты
На Восточном определили место взлета и посадки многоразовой ракеты - РИА Новости, 02.12.2021
На Восточном определили место взлета и посадки многоразовой ракеты
Госкорпорация "Роскосмос" определила на космодроме Восточный место для старта и посадки российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ", сообщил исполнительный... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:34
2021-12-02T13:34
роскосмос
космос - риа наука
александр блошенко
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" определила на космодроме Восточный место для старта и посадки российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ", сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.Блошенко напомнил, что Роскосмос заказал разработку эскизного проекта метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" среднего класса с возвращаемой ступенью в 2020 году."В этом году мы выполнили рекогносцировку на космодроме Восточный и определили места для стартового комплекса, для посадочного комплекса. Специально подобрали так, чтобы этот комплекс никому не мешал и баллистике он был энергоэффективен, чтобы ступень можно было возвращать по правильной траектории, по правильному наклонению, безопасность всех объектов космодрома мы учли", - сказал Блошенко на VI Всероссийском форуме космонавтики и авиации "КосмоСтарт".Исполнительный директор отметил, что, по замыслу корпорации, это должен быть обособленный комплекс, с отдельной инфраструктурой – от магазина с сувенирами до современной смотровой площадки.Он пояснил, что изначально "Амур" разрабатывается как коммерческий носитель, его основные приоритеты – надёжность, масса полезной нагрузки и экономическая эффективность. Блошенко добавил, что метан и возвращаемость – инструменты по достижению этих приоритетов.
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роскосмос, космос - риа наука, александр блошенко
13:34 02.12.2021
 
На Восточном определили место взлета и посадки многоразовой ракеты

Роскосмос определил место взлета и посадки многоразовой ракеты "Амур-СПГ" на Восточном

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" определила на космодроме Восточный место для старта и посадки российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ", сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
Блошенко напомнил, что Роскосмос заказал разработку эскизного проекта метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" среднего класса с возвращаемой ступенью в 2020 году.
"В этом году мы выполнили рекогносцировку на космодроме Восточный и определили места для стартового комплекса, для посадочного комплекса. Специально подобрали так, чтобы этот комплекс никому не мешал и баллистике он был энергоэффективен, чтобы ступень можно было возвращать по правильной траектории, по правильному наклонению, безопасность всех объектов космодрома мы учли", - сказал Блошенко на VI Всероссийском форуме космонавтики и авиации "КосмоСтарт".
Исполнительный директор отметил, что, по замыслу корпорации, это должен быть обособленный комплекс, с отдельной инфраструктурой – от магазина с сувенирами до современной смотровой площадки.
Он пояснил, что изначально "Амур" разрабатывается как коммерческий носитель, его основные приоритеты – надёжность, масса полезной нагрузки и экономическая эффективность. Блошенко добавил, что метан и возвращаемость – инструменты по достижению этих приоритетов.
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РоскосмосКосмос - РИА НаукаАлександр Блошенко
 
 
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