https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761849110.html
ФАС согласовала цену на детскую вакцину от COVID-19
ФАС согласовала цену на детскую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
ФАС согласовала цену на детскую вакцину от COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М" в 600,48 рубля, что на 30% ниже цены на вакцину... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:57
2021-12-02T15:57
2021-12-02T16:05
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М" в 600,48 рубля, что на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V", сообщает ведомство.Отмечается, что снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутник V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.Минздрав России в прошлую среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
https://ria.ru/20211201/gintsburg-1761566957.html
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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:57 02.12.2021 (обновлено: 16:05 02.12.2021)
ФАС согласовала цену на детскую вакцину от COVID-19
ФАС согласовала цену на детскую вакцину "Спутник М" от COVID-19