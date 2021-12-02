https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761849110.html

ФАС согласовала цену на детскую вакцину от COVID-19

ФАС согласовала цену на детскую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021

ФАС согласовала цену на детскую вакцину от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М" в 600,48 рубля, что на 30% ниже цены на вакцину... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:57

2021-12-02T15:57

2021-12-02T16:05

распространение коронавируса

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М" в 600,48 рубля, что на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V", сообщает ведомство.Отмечается, что снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутник V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.Минздрав России в прошлую среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

https://ria.ru/20211201/gintsburg-1761566957.html

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2021

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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии