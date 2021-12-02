https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761825928.html

В ПАСЕ поддержали предложение России о признании национальных вакцин

В ПАСЕ поддержали предложение России о признании национальных вакцин - РИА Новости, 02.12.2021

В ПАСЕ поддержали предложение России о признании национальных вакцин

Комиссия ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию поддержала инициативу России обратиться к ВОЗ с предложением признать... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:43

2021-12-02T14:43

2021-12-02T14:43

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Комиссия ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию поддержала инициативу России обратиться к ВОЗ с предложением признать зарегистрированные национальные вакцины, доказавшие свою эффективность, говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.В заседании комиссии в онлайн-формате приняли участие член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый и член аграрного комитета Олег Алексеев.В ходе заседания члены комиссии приняли декларацию "Ситуация с COVID-19: никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности".В ходе заседания комиссии также состоялось голосование по проектам резолюций и рекомендаций к докладам "Зависимость от назначаемых рецептурных средств", "Бездействие в отношении изменения климата – нарушение прав детей", "Право быть услышанным: участие детей, основа демократических обществ".

https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760698036.html

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общество, парламентская ассамблея совета европы, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, владимир круглый