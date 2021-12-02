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В Москве разъяснили правила получения медотвода от COVID-прививки
В Москве разъяснили правила получения медотвода от COVID-прививки - РИА Новости, 02.12.2021
В Москве разъяснили правила получения медотвода от COVID-прививки
Чтобы получить медотвод от прививки по новому алгоритму, надо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:38
2021-12-02T14:38
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Чтобы получить медотвод от прививки по новому алгоритму, надо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В департаменте отметили, что медотвод – это справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, оформленная в системе ЕМИАС, по форме, утвержденной Минздравом России."Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Что касается получения QR-кода по медотводу, сообщаем, что вопрос относится к компетенции Минздрава РФ и Минцифры РФ", - добавили в пресс-службе.Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, новый алгоритм доступен со 2 декабря.Ранее Минздравом РФ был утвержден порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
14:38 02.12.2021
 
В Москве разъяснили правила получения медотвода от COVID-прививки

Для медотвода от COVID-прививки по новому алгоритму нужно предъявить полис ОМС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Чтобы получить медотвод от прививки по новому алгоритму, надо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Для того, чтобы получить медотвод в медицинской организации города Москвы, необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике. В Москве возможность оформления медотвода по новому алгоритму будет доступна со 2 декабря этого года", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что медотвод – это справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, оформленная в системе ЕМИАС, по форме, утвержденной Минздравом России.
"Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Что касается получения QR-кода по медотводу, сообщаем, что вопрос относится к компетенции Минздрава РФ и Минцифры РФ", - добавили в пресс-службе.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, новый алгоритм доступен со 2 декабря.
Ранее Минздравом РФ был утвержден порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.
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