https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761825119.html

В Москве разъяснили правила получения медотвода от COVID-прививки

В Москве разъяснили правила получения медотвода от COVID-прививки - РИА Новости, 02.12.2021

В Москве разъяснили правила получения медотвода от COVID-прививки

Чтобы получить медотвод от прививки по новому алгоритму, надо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:38

2021-12-02T14:38

2021-12-02T14:38

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Чтобы получить медотвод от прививки по новому алгоритму, надо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В департаменте отметили, что медотвод – это справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, оформленная в системе ЕМИАС, по форме, утвержденной Минздравом России."Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Что касается получения QR-кода по медотводу, сообщаем, что вопрос относится к компетенции Минздрава РФ и Минцифры РФ", - добавили в пресс-службе.Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, новый алгоритм доступен со 2 декабря.Ранее Минздравом РФ был утвержден порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.

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