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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761824251.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.12.2021
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась за последнюю неделю, что будет дальше, станет ясно через неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:35
2021-12-02T14:50
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась за последнюю неделю, что будет дальше, станет ясно через неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."С коронавирусом ситуация стабилизировалась за последнюю неделю по сравнению с предыдущей - не было ни падений, ни подъемов. Мы остались на одном уровне", - рассказал Собянин в интервью "России 1"."Хорошо это или плохо, покажет следующая неделя, куда мы движемся: либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение, либо стабилизируется ситуация. Надеемся, что резкого роста не будет, но хотя в общем ситуация такая сложная", - добавил мэр.Собянин отметил, что количество больных коронавирусом в Москве на больничных койках снижается, количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось еще на 6%."Койки потихоньку разгружаются, еще на 6% количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось. Это тоже радует", - сказал Собянин. По его словам, еще две больницы, которые работали с больными коронавирусом, выведены из ковидной группировки и начинают обычную плановую работу."Надеемся, что резкого роста не будет, хотя, в общем, эпидситуация такая сложная. Продолжается ОРВИ заболевание, на этом фоне всегда начинаются волатильные движения", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20211130/reyting-1761553812.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:35 02.12.2021 (обновлено: 14:50 02.12.2021)
 
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Собянин заявил о снижении числа госпитализируемых c COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась за последнюю неделю, что будет дальше, станет ясно через неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С коронавирусом ситуация стабилизировалась за последнюю неделю по сравнению с предыдущей - не было ни падений, ни подъемов. Мы остались на одном уровне", - рассказал Собянин в интервью "России 1".
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"Хорошо это или плохо, покажет следующая неделя, куда мы движемся: либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение, либо стабилизируется ситуация. Надеемся, что резкого роста не будет, но хотя в общем ситуация такая сложная", - добавил мэр.
Собянин отметил, что количество больных коронавирусом в Москве на больничных койках снижается, количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось еще на 6%.
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"Койки потихоньку разгружаются, еще на 6% количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось. Это тоже радует", - сказал Собянин. По его словам, еще две больницы, которые работали с больными коронавирусом, выведены из ковидной группировки и начинают обычную плановую работу.
"Надеемся, что резкого роста не будет, хотя, в общем, эпидситуация такая сложная. Продолжается ОРВИ заболевание, на этом фоне всегда начинаются волатильные движения", - подчеркнул мэр.
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