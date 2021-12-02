https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761817662.html

В Омской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Омской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 02.12.2021

В Омской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательная вакцинация от коронавируса для жителей 60 лет и старше введена в Омской области со 2 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:11

2021-12-02T14:11

2021-12-02T14:46

распространение коронавируса

общество

омская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОМСК, 2 дек - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для жителей 60 лет и старше введена в Омской области со 2 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Первую прививку необходимо сделать до 24 декабря, вторую - до 15 января 2022 года.Ведомство приводит статистику, согласно которой с 22 по 28 ноября среди заболевших коронавирусом в регионе 76,4% приходится на пациентов старше 60 лет. Среди умерших на долю данной возрастной группы приходится 87,25%.

https://ria.ru/20211202/poddelka-1761749794.html

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общество, омская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)