https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761817023.html

Коронавирус обретает свою сезонность, заявила Попова

Коронавирус обретает свою сезонность, заявила Попова - РИА Новости, 02.12.2021

Коронавирус обретает свою сезонность, заявила Попова

Коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием, заявила главный санитарный врач Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:08

2021-12-02T14:08

2021-12-02T15:35

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием, заявила главный санитарный врач Анна Попова.Она отметила, что подъем, которые наблюдается с начала осени удалось спрогнозировать."Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего "гостя" планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность, и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы... во второй половине сентября", — сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Попова отметила, что так происходит каждый год.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 69,4 миллиона человек, полностью привились 60,7 миллиона.

https://ria.ru/20211029/popova-1756944552.html

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