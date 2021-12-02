https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761817023.html
Коронавирус обретает свою сезонность, заявила Попова
Коронавирус обретает свою сезонность, заявила Попова - РИА Новости, 02.12.2021
Коронавирус обретает свою сезонность, заявила Попова
Коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием, заявила главный санитарный врач Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:08
2021-12-02T14:08
2021-12-02T15:35
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием, заявила главный санитарный врач Анна Попова.Она отметила, что подъем, которые наблюдается с начала осени удалось спрогнозировать."Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего "гостя" планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность, и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы... во второй половине сентября", — сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Попова отметила, что так происходит каждый год.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 69,4 миллиона человек, полностью привились 60,7 миллиона.
https://ria.ru/20211029/popova-1756944552.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:08 02.12.2021 (обновлено: 15:35 02.12.2021)
Коронавирус обретает свою сезонность, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус обретает свою сезонность