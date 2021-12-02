https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761816929.html
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова - РИА Новости, 02.12.2021
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:08
2021-12-02T14:08
2021-12-02T14:18
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации стабилизируется - это совершенно очевидно", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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россия, общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:08 02.12.2021 (обновлено: 14:18 02.12.2021)
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова
Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется