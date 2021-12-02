https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761816929.html

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова - РИА Новости, 02.12.2021

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:08

2021-12-02T14:08

2021-12-02T14:18

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации стабилизируется - это совершенно очевидно", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761817023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии